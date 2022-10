Bei Whatsapp waren am Dienstag weitreichende technische Störungen aufgetreten. Zahlreiche Nutzer in Europa, Asien und Afrika meldeten Probleme beim Senden und Empfangen von Texten und Videos. Die Störung betraf sowohl Android-Smartphones als auch iPhones von Apple. Mittlerweile funktioniert der Dienst wieder.

Der Grund für die Störung war zunächst nicht bekannt. Der Mutterkonzern Meta bestätigte die weltweite Panne. Es werde daran gearbeitet, den Dienst "so schnell wie möglich" wiederherzustellen", sagte ein Sprecher des US-Konzerns der Nachrichtenagentur AFP.

Die Online-Plattform Downdetector teilte mit, dass in Indien mehr als 11.000 Nutzer über einen WhatsApp-Ausfall berichteten, während es in Großbritannien rund 68.000 waren und 19.000 in Singapur. Downdetector bietet Statusberichte über verschiedene Internetseiten und Dienste.