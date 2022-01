Schon kurz nachdem die ersten Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen wurden, vermeldeten die Medien in aller Welt, dass gefälschte Vakzine aufgetaucht sind. Die Impfstoffe waren und sind nach wie vor begehrt. Das Angebot ist begrenzt. Dass Betrüger dies ausnutzen, hat die Weltgesundheitsorganisation in Genf nicht überrascht.

Bestimmte Regionen sind dabei besonders betroffen, weiß man bei der WHO: "Es konzentriert sich auf den Mittleren Osten, auf Südamerika, Asien etwas – aber das heißt nicht etwa, dass andere Regionen davon frei sind, denn man darf ja nicht vergessen, gefälschte Impfstoffe werden meistens nicht angekündigt, die müssen erst mal entdeckt werden."

Den Fälschungen kommen meistens Labore auf die Spur – durch nicht normgerechte Etiketten. Oder der Schwindel fliegt auf, nachdem die gefälschten Impfdosen bereits verabreicht wurden, so WHO-Sprecher Christian Lindmeier: "Im schlimmsten Fall werden sie daran erkannt – und das ist leider immer wieder mal der Fall – dass Leute krank werden, weil sie etwas in den Arm oder in den Körper bekommen haben, das überhaupt nicht dafür vorgesehen war."