6. April: In der Slowakei gewinnt der frühere Ministerpräsident Peter Pellegrini die Präsidentschaftswahl. Er gehörte lange der Partei von Premier Robert Fico an, gründete 2020 aber seine eigene sozialdemokratische Partei.

7. April: Mit 27,1 Grad Celsius wird in Kobschütz in Sachsen die höchste Temperatur für einen Aprilanfang seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen. In Sachsen-Anhalt und Thüringen waren am 6. April Rekord-Temperaturen für Anfang April gemessen worden.