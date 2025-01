Man sollte sich also fragen: "Was steht denn hinter dem, was ich verändern möchte?" Monique Bogdahn empfiehlt ein sogenanntes Vision-Board: "Dass man sich motivierende Bilder, Zitate oder Gedanken einfach mal aufschreibt für sich selbst. Gerade für die Zeiten, wo die Motivation nachlässt, dass man nochmal das 'Warum' hinterfragen kann und sich so richtig in sein 'Warum' reindenken kann." Kurz gesagt: Ein flott formulierter Vorsatz unterm Feuerwerk wird wohl schiefgehen.