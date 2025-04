Was ist die Björn Steiger Stiftung? Die gemeinnützige Björn Steiger Stiftung setzt sich für die Verbesserung des Rettungswesens in Deutschland ein. Sie wurde 1969 von Ute und Siegfried Steiger gegründet, nachdem ihr damals achtjähriger Sohn Björn von einem Auto erfasst wurde und wegen fehlender schneller Hilfe starb. Der Krankenwagen traf erst nach rund einer Stunde am Unfallort ein. Nach eigenen Angaben hat die Stiftung zahlreiche Standards vorangetrieben, so etwa die Leitstellen sowie die Einführung der Notrufnummern 110/112 oder die Ausstattung der Rettungswagen.