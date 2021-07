Windräder haben kaum Einfluss auf globale Strömung

Aber was messbar sei und was eine Bedeutung habe, seien zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. "Eine bedeutende Auswirkung auf die globale Strömung ist tatsächlich, nach dem derzeitigen Wissensstand, bei dem was derzeit geplant ist, nicht zu erwarten", sagt Salzmann weiter.

Eine Einschätzung, die auch Axel Kleidon teilt. Er leitet die Arbeitsgruppe "Theorie und Modellierung der Biosphäre" am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Auch er hält die Effeke für gering, denn Windenergie gehe auch ganz natürlich durch Reibung an der Erdoberfläche verloren. "Mit anderen Worten: der Atmosphäre ist es eigentlich egal, ob die Bewegungsenergie durch Windturbinen genutzt wird oder ob das durch Bodenreibung verloren geht."

Harvard-Studie widerspricht Windkraftgegnern

Die Wissenschaftler Lee Miller und David Keith von der Harvard University haben simuliert, was passieren würde, wenn der gesamte Strombedarf der USA ausschließlich durch Windkraftanlagen gedeckt würde. In ihrer 2018 veröffentlichten Studie zeigen sie, dass so viele Windturbinen die Oberfläche über den kontinentalen USA um 0,24 Grad Celsius erwärmen würden. 0,24 Grad klingt viel – schließlich ist es erklärtes Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Studie von Miller und Keith wird von Windkraftgegnern deshalb häufig zitiert.

Doch die Erwärmung um 0,24 Grad ist ein lokaler, höchstens regionaler Effekt – kein globaler. Marc Salzmann sagt: "Die Auswirkungen sind nicht so riesig. Felder kühlen sich zum Beispiel in der Nacht stark ab, und wenn sie da eine große Windkraftanlage haben, dann wird die Luft über den Feldern ein bisschen besser vermischt."