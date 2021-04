Schnee und Kälte Winterlicher Wochenstart in Mitteldeutschland

Das Sturmtief "Ulli" hat zum Start in die Woche nach Ostern Schnee, Kälte und teils kräftige Windböen nach Mitteldeutschland gebracht. Fast alle Thüringer Wetterstationen meldeten am frühen Dienstagmorgen leichten Schneefall. Auf der Schmücke sowie in Neuhaus am Rennweg registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu zehn Zentimeter Neuschnee.