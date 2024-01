Schneefall und Glätte haben auch am Donnerstag in weiten Teilen Deutschlands für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auch in Mitteldeutschland sorgten Schnee und Eis für Probleme. Von einem Winterchaos wie am Vortag konnte aber nicht mehr die Rede sein. In Thüringen fielen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in der Nach zu Donnerstag bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Auch Sachsen war am Donnerstag von einer geschlossenen Schneedecke überzogen. In Sachsen-Anhalt war vor allem der Süden des Landes komplett in Weiß.