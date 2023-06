Bei anderen Anlagen, die erneuerbare Energien nutzen, wird dieses Herausrechnen im Übrigen nicht gemacht. Solarzellen haben mit rund 20 Prozent einen relativ niedrigen Wirkungsgrad, gerade weil sie technisch (noch) nicht in der Lage sind, mehr Sonnenlicht in elektrische Energie zu verwandeln. Windräder liegen bei etwa 45 Prozent, wenn man den Wind als kostenlose Energie herausrechnen würde, wären es zwischen 80 und 90 Prozent.

Ein Vergleich von Wirkungsgraden ist also nur sinnvoll bei auch vergleichbaren Anlagen. Will man dennoch abschätzen, welches am günstigsten ist, kommen ohnehin weitere Faktoren wie Kosten für Anschaffung, Wartung und Entsorgung sowie Nutzungsdauer, Umweltaspekte usw. hinzu.