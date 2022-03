Besonders kräftig zogen die Preise Ende vergangenen Jahres an: Im Zeitraum Oktober bis einschließlich Dezember gab es einen Anstieg um durchschnittlich zwölf Prozent zum Vorjahresquartal. Dies sei der stärkste Preisanstieg bei den Wohnimmobilien seit dem Jahr 2000, teilte das Bundesamt ein. Die Preise stiegen demnach im Rekordtempo.

In dünn besiedelten Kreisen waren Ein- und Zweifamilienhäuser im vierten Quartal 2021 um fast 16 Prozent teurer als im Vorjahreszeitraum. Eigentumswohnungen verteuerten sich dort um rund 13 Prozent. In den sieben größten Städten (darunter Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main) erhöhten sich die Preise für Häuser und Wohnungen im selben Zeitraum um jeweils knapp 13 Prozent.