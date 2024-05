Erst mit Ende der Corona-Reisebeschränkungen hat Martens seinen städtischen Stellplatz in Betrieb genommen. Deshalb kann er noch nicht sagen, ob mehr los ist als früher. Die Wohnmobilgäste dagegen sind sich einig: Seit Corona sei es überall merklich voller.

Peter Hirtschulz ist Sprecher des Verbands "Reisemobil Union", der sich als Interessenvertretung für Wohnmobilfahrer versteht. Hirtschulz fordert mehr Stellplätze: "Also sind auch die Kommunen aufgerufen, sich ein wenig um die Wohnmobilisten zu kümmern, denn wenn erst der Bürgermeister über die Wohnmobile ins Rathaus steigen muss, dann ist es zu spät."

So weit ist es im sächsischen Pirna noch nicht gekommen. Markus Dreßler ist Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bauen und Schulen der Stadt und sagt: "Wissend um die wachsende Nachfrage haben wir natürlich auch in den letzten Jahren Initiativen, da Angebote zu schaffen, unterstützt. Ganz konkret haben wir an der Elbe auch einen privaten Eigentümer unterstützt und eine Baugenehmigung erteilt, dass er da auch Angebote etablieren kann." Dem Ordnungsamt lägen keine Beschwerden über Wohnmobile vor.