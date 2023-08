Preispolitik Wucher auf der Autobahn: Warum die Preise an Tankstellen und Rastätten so hoch sind

Wer mit dem Fahrzeug schnell zum Urlaubsziel oder wieder zurück nach Hause will, der nutzt die Autobahn. Neben einigen Staus gibt es da noch etwas, das einen zur Verzweiflung bringen kann: die hohen Preise an den Raststätten. So geht es zumindest Hans Jürgen Klatt aus Nordrhein-Westfalen. Er fragt in seiner Mail an MDR AKTUELL, welche Gründe Betreiber und Mineralölkonzerne für die hohen Preise im Shop und am Zapfhahn nennen.