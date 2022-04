Am Freitag hat der Prozess um den tödlichen Messerangriff eines Mannes auf arglose Menschen in Würzburg begonnen – fast 30 Verhandlungstage an drei Orten, 55 Ordner Ermittlungsakten, 13 Nebenkläger. Die Schwurgerichtskammer will bis Ende September herausfinden, warum der Beschuldigte am 25. Juni 2021 drei Frauen in der Würzburger Innenstadt tötete und neun Menschen verletzte. Er wird des Mordes in drei Fällen und des versuchten Mordes in elf Fällen beschuldigt.