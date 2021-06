Bei einem Angriff in der Würzburger Innenstadt am Freitagnachmittag sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Das teilte die Würzburger Polizei per Twitter mit. Der Angreifer sei wenig später überwältigt und festgenommen worden. Man habe für die Festnahme schießen müssen. Es bestehe inzwischen keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Man gehe auch nicht von Mittätern aus.