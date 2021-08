Die Zahl der Über-100-Jährigen in Deutschland hat sich deutlich erhöht. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren im vergangenen Jahr 20.465 Menschen 100 Jahre oder älter. Das waren trotz Corona-Pandemie 3.523 Menschen mehr als 2019.

Rund 80 Prozent der Hochbetagten sind Frauen. Der Anteil der Über-100-Jährigen an der Gesamtbevölkerung stieg ebenfalls auf aktuell 0,25 Promille.

Nach Angaben der Wiesbadener Statistiker gehörten in den vergangenen zehn Jahren nie so viele Menschen zur Altersgruppe 100 plus. Sie gehen davon aus, dass es auch davor nicht mehr Über-Jährige gab. Sie verweisen darauf, dass vor zehn Jahren die Daten bereinigt wurden und deshalb nicht weiter zurückreichen.