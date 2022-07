In den iMVZ konzentriere man sich eher auf Gebiete, in denen man am meisten Geld verdienen kann, wie etwa in der Augenheilkunde, so Dr. Heckemann. Zum Beispiel kann der richtige Zeitpunkt einer Operation des grauen Stars sehr unterschiedlich eingeschätzt werden. "Da kann ich sagen, sobald das Sehen schlechter wird, kann man das machen. Das ist medizinisch unvertretbar, aber das ist eine Ermessensfrage. Man kann aber auch sagen: Wenn man so eingeschränkt ist, dass man nicht mehr lesen, nicht mehr Autofahren kann, dann kann man die OP machen. Aber man kann davon ausgehen, in dem Moment, wo es so ein Konstrukt gibt, da wird die Indikation ganz streng gestellt. Und da wird auch viel mehr Patienten zugeredet: Du hast eine Brille, das kann man doch operieren.“