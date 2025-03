Eine solche Situation sei in den sogenannten Nichtrisikogebieten in Deutschland nicht ungewöhnlich, sagt der Zeckenexperte Prof. Gerhard Dobler, Leiter des Nationalen Konsiliarlabors für FSME. "Was ich leider immer wieder erlebe, ist, dass die Diagnose auch in den späteren Stadien von den Ärzten nicht angefordert wird, weil sie sagen, wir sind Nichtrisikogebiet, FSME gibt es bei uns nicht." Das findet Dobler bedenkenswert.