Im Juni erlebt Kolumbien ein Dschungelwunder. Mitten im Urwald werden vier Kinder gefunden, die 40 Tage durch die Wildnis geirrt waren. Die Geschwister im Alter von einem Jahr bis 13 Jahren waren am 1. Mai mit einem Kleinflugzeug abgestürzt. Die Mutter der Kinder, der Pilot und ein indigener Anführer kamen dabei ums Leben und wurden an der Unglücksstelle gefunden. Die Kinder hatten sich da schon auf den Weg gemacht, um einen Ausweg aus dem Dschungel zu finden. Wochenlang wurde nach ihnen gesucht, mit Soldaten und Helfern, mit Hubschraubern und einer per Lautsprecher ausgestrahlten Botschaft der Großmutter an ihre Enkel, an Ort und Stelle zu warten. Am 9. Juni schließlich spürt ein Rettungshund die Kinder auf.

Bildrechte: dpa

Im Nordatlantik wird eine exklusive Tauchfahrt zum Wrack der Titanic zur Katastrophe. Das Boot "Titan" der Firma OceanGate startet seinen Tauchgang am 18. Juni. An Bord sind der OceanGate-Gründer Stockton Rush, ein französischer Tiefseeforscher und drei Touristen, die je 250.000 Dollar für die Fahrt bezahlt haben sollen. Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach dem Start bricht der Kontakt ab. Es beginnt eine groß angelegte Suchaktion. Mehrmals keimt Hoffnung auf, als von Geräuschen berichtet wird, die möglicherweise von der "Titan" stammen. Zugleich wird die Suche zu einem Wettlauf mit der Zeit, da der Sauerstoffvorrat des U-Bootes nur für vier Tage reicht. Am 22. Juni werden Trümmerteile des Bootes gesichtet, und es wird zur Gewissheit: Die "Titan" ist implodiert, alle fünf Bootsinsassen sind tot. Im Anschluss flammt eine Debatte um den Sinn solcher Unternehmungen auf. Und in sozialen Netzwerken wird darüber diskutiert, dass das Schicksal der Titan-Insassen medial mehr Interesse und Mitgefühl ausgelöst habe als das Schicksal hunderter Geflüchteter, die im Mittelmeer ertrunken sind. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Ein Zehn-Sekunden-Urteil sorgt im Juli in Italien für Empörung. Der Hausmeister einer Schule hat einer 17-jährigen Schülerin in die Unterhose gegriffen und ihr Gesäß angefasst. Die junge Frau zeigt den Mann an. Ein Gericht in Rom sieht den Übergriff auch als erwiesen an. Nur eine Strafe spricht es nicht aus. Da die Berührung weniger als zehn Sekunden gedauert habe, sei der Straftatbestand einer sexuellen Belästigung nicht erfüllt, lautet die Begründung. Der freigesprochene Hausmeister nennt sein Handeln übrigens einen Scherz ohne böse Absicht.