Münch und Rörig wiesen in dem Zusammenhang darauf hin, dass es eine starke Zunahme der Verbreitung von Missbrauchsabbildungen durch Minderjährige selbst gebe. So habe sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die so etwas in sozialen Netzwerken verbreiteten, erwarben, besaßen oder herstellten, in Deutschland seit 2018 mehr als verfünffacht – von 1.373 auf 7.643 angezeigte Fälle 2020.