23. Februar: In Deutschland steht die vorgezogene Bundestagswahl an, nachdem im November die Ampel-Koalition zerbrochen ist.

13. April bis 13. Oktober: In diesem Zeitraum ist die EXPO in Osaka, Japan. Das Thema ist "Designing Future Society for Our Lives". Das Gelände befindet sich auf der künstlich angelegten Yumeshima Island, zehn Kilometer vom Stadtzentrum Osakas entfernt.