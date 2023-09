Reisende können bei Streitigkeiten um abgesagte Pauschalreisen auf mehr Unterstützung nationaler Gerichte hoffen. Wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg (Rechtssache C-83/22) urteilte, haben nationale Gerichte die Pflicht, Kläger in bestimmten Fällen zum Beispiel auf Rechte durch eine EU-Richtlinie hinzuweisen, laut der ihnen unter Umständen ihr Geld zurückerstattet werden muss.