In den Streckenbeispielen wird von einer Pendlerin oder einem Pendler ausgegangen, der seiner Arbeit in einem klassischen Nine-to-five-Job nachgeht. Da, wie im realen Leben, meist auch ein zeitlicher Puffer auf dem Arbeitsweg eingeplant wird, bewegt sich die Ankunftszeit der Züge in allen Beispielen um 08:30 Uhr herum. Gemessen wird hier die Zeit, die ein Zug im Nahverkehr von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof benötigt. Bei der Fahrstrecke für den PKW ist der Ausgangspunkt jeweils das Stadtzentrum. Die Rush-Hour-Zeiten wurden hier nicht berücksichtigt.



Untersucht wurden die Strecken:



Halle – Magdeburg

Halle – Leipzig

Stendal – Wolfsburg



Dresden – Leipzig

Mittweida – Chemnitz

Kamenz – Dresden



Jena – Erfurt

Erfurt – Eisenach

Altenburg – Leipzig