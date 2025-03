Aber auch die CDU stellt Forderungen und hat die SPD davor gewarnt in den Koalitionsverhandlungen einen schärferen Kurs in der Migrationspolitik zu blockieren. CDU-Innenpolitiker Christoph de Vries sagte dem "Handelsblatt", es liege jetzt an der SPD-Führung, dass ihre Verhandler den Bogen nicht überspannen. Die Union sei beim Kompromiss zum Finanzpaket in Vorleistung gegangen. Man erwarte nun, dass alle notwendigen Maßnahmen für den Stopp illegaler Migration ergriffen würden. Union und SPD streiten insbesondere über die Abweisung von Asylsuchenden an deutschen Grenzen.