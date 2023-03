Die Bundesländer wollen bis 2030 den Weg zum Abitur vereinheitlichen. Nach Informationen des Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) haben sich die Kultusminister der Länder dazu auf Eckpunkte geeinigt. Laut einem Papier, das dem RBB nach dessen Angaben exklusiv vorliegt, soll es in der gymnasialen Oberstufe insgesamt 40 Halbjahreskurse geben. Die Zahl der Leistungskurse werde auf zwei bis drei begrenzt. Bisher sollten es zwei bis vier sein. Leistungskurse sollen für die Abiturnote doppelt gewichtet werden.

Dem RBB-Bericht zufolge sollten Schüler künftig bundesweit auch die gleiche Zahl an Klausuren schreiben. So soll auch im letzten Halbjahr vor dem Abitur jeweils eine Klausur möglich sein. Diese wäre dann nicht verpflichtend. In einigen Ländern seien dazu erhebliche Änderungen nötig.