Gewaltsame Proteste Sachsen und Thüringen verzichten auf Abschiebungen in den Iran, Sachsen-Anhalt skeptisch

Die mitteldeutschen Länder gehen mit Abschiebungen in den Iran unterschiedlich um. Sachsen will angesichts der gewaltsamen Proteste im Iran weitgehend auf Abschiebungen verzichten. Ausgenommen sind Straftäter, islamistische Gefährder und Regimeanhänger. Auch Thüringen will keine Iraner abschieben. Sachsen-Anhalt sieht einen Abschiebestopp skeptisch und verweist auf Straftäter.