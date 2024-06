Nach dem Messerangriff in Mannheim hat der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour davor gewarnt, den Menschen einfache Lösungen vorzugaukeln. Nouripour sagte MDR AKTUELL, man könne nicht so tun, als ob Abschiebungen eine Selbstverständlichkeit seien: "Ich kann nur davor warnen, so zu tun, als müsste man einfach mal zwei Knöpfe drücken."