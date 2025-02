Die Gesetze sind da, sie werden aber nicht ausreichend umgesetzt. So in etwa sieht das auch Hans Vorländer. Er ist Direktor des Dresdner Mercator Forums Migration und Demokratie. Ende Januar sagte er am Rande einer Diskussionsveranstaltung über die europäische Migrationspolitik: "Wir wissen ganz genau, dass beispielsweise der Attentäter in Magdeburg schon bei vielen Stellen in den Behörden vorstellig geworden ist, angedroht hat, dass er Anschläge machen will. Soweit man das rekonstruieren kann, gibt es etwa 100 solcher Vorgänge und die Verwaltung." Die Behörden hätten darauf nicht reagiert.