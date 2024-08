Wie die Zeitung mit Verweis auf Sicherheitskreise berichtete, startete am Morgen ein Charterjet der Fluggesellschaft Qatar Airways vom Flughafen Leipzig/Halle aus mit 28 afghanischen Straftätern an Bord in Richtung Kabul. Diese waren demnach zum Teil in der Nacht aus verschiedenen Bundesländern nach Leipzig gebracht worden.