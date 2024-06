Die Bundesregierung will Ausländer schneller ausweisen lassen, wenn diese sich in sozialen Netzwerken in Posts oder Kommentaren Terrortaten billigen. Die Schwelle für eine Ausweisung soll laut einem Kabinettsbeschluss deutlich sinken. Das Bundesinnenministerium erklärte am Mittwoch, ein einziger Hasskommentar im Internet könne künftig für eine Ausweisung ausreichen – eine strafrechtliche Verurteilung sei dafür nicht erforderlich.