Das teuerste bei Rückführungen sind oft die Flüge: 2023 kamen für insgesamt 213 Charter-Flüge mehr als 30 Millionen Euro zusammen. Das teilte die Bundesregierung mit, auch auf Anfrage der Linken im Bundestag. Demnach fallen für das Buchen einer extra Maschine etwa von Leipzig nach Pakistan fast 450.000 Euro an. Flüge in näher liegende Länder kosten weniger, einer von Sachsen nach Tunesien um die 80.000 und von München nach Bulgarien oder Rumänien etwa 50.000 Euro. Drin sitzen aber oft nur drei bis acht abzuschiebende Leute und oft das Dreifache an Bundespolizisten.



Nicht alle Abschiebungen sind so teuer. Von den 16.430 Menschen, die 2023 abgeschoben wurden, hatte man aber gut 6.500 per Charter-Flug befördert, Tendenz steigend. In Sachsens Etat heißt es dazu: "Es werden verstärkt separate Flüge gechartert, da Rückführungen in Länder durchgeführt werden, die über normale Linienflüge nicht erreichbar sind" oder per Linienflug "aus Gründen der Sicherheit" gescheitert seien.