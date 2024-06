In der Zeitung "Augsburger Allgemeine" nannte der Asylrechtsexperte Matthias Lehnert "hohe rechtliche und praktische Hürden". Abschiebungen nach Afghanistan seien "in aller Regel menschenrechtlich unmöglich", und die Menschenrechtskonvention gelte auch beim Versuch über Drittstaaten, zumal die in Afghanistan herrschenden Taliban international nicht anerkannt seien. All diese Dinge aber "kann nicht ein Bundeskanzler einfach festlegen".