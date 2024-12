Knaus erinnerte etwa an die Zustände im Irak und in Libyen. In Libyen war es im Zuge des Sturzes von Muammar al-Gaddafi im Jahre 2011 zu einem Bürgerkrieg gekommen. Und jetzt werde auch in Syrien gekämpft, so Knaus. Außerdem hob der Forscher hervor, dass in den vergangenen Jahren viele Syrer aus der Türkei nach Deutschland kamen. Der Schlüssel für irreguläre Migration blieben deshalb die deutschen Beziehungen zur Türkei sowie eine Neuauflage des EU-Türkei-Abkommens.