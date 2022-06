Zahlreiche Bundesländer haben Mindestabstände festgelegt, die zwischen Windrädern und Wohnhäusern eingehalten werden müssen, oder diskutieren entsprechende Regelungen. So hat etwa der Landtag in Sachsen in der vergangenen Woche eine neue Bauordnung verabschiedet, die einen Mindestabstand von 1.000 Metern für Windräder vorsieht.



In Thüringen gibt es aktuell Streit um den Mindestabstand. Die CDU-Fraktion will wie in Sachsen einen Mindestabstand von 1.000 Metern durchsetzen. Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung ist dagegen. Sie argumentiert, damit seien die Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien nicht erreichbar. Zuletzt hatte sogar CDU-Bundeschef Friedrich Merz erklärt, er hoffe auf eine vernünftige Lösung in Thüringen ohne Hilfe der AfD.