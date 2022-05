Der Unions-Haushälter Mathias Middelberg sagte, Grund sei, dass die Parteien der Ampel untereinander zerstritten seien. Das betreffe die Formulierung im Grundgesetz, aber auch die Festlegung auf das Nato-Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu investieren. Auch CDU-Chef Friedrich Merz sagte, es gebe "eher auf der Seite der Koalition Schwierigkeiten".

SPD, FDP und Grüne wollen über ein Sondervermögen in den kommenden Jahren 100 Milliarden Euro in die Verteidigung investieren. Weil das Geld an der Schuldenbremse vorbei komplett aus Krediten stammen soll, wollen sie das Grundgesetz ändern. Dafür ist jedoch eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag nötig, die die Koalition allein nicht hat. Seit Wochen wird daher mit der Union verhandelt.