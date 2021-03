Einen Tag nach der Absage der umstrittenen sogenannten "Osterruhe" stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut dem Bundestag. In einer Regierungserklärung wird sie Stellung beziehen zur Corona-Strategie von Bund, Ländern und der EU. Anschließend stehen zahlreiche Abstimmungen auf dem Programm der Parlamentarier.

Unter anderem soll der im vergangenen Juli von den europäischen Staats- und Regierungschefs aus der Taufe gehobene Corona-Aufbaufonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro bestätigt werden. Das Geld soll in Form von Darlehen und Zuschüssen an die Mitgliedstaaten fließen. Vor allem die Mittel, die nicht zurückgezahlt werden müssen, waren beim damaligen EU-Gipfel heftig umstritten gewesen.



Im Bundestag wird eine breite Unterstützung für das EU-Finanzpaket erwartet. Den sogenannten Eigenmittelbeschluss müssen die Parlamente aller 27 EU-Staaten ratifizieren. Für den Ausnahmehaushalt darf die Brüsseler Kommission erstmals in großem Stil Kredite mit Haftung durch die Mitgliedstaaten aufnehmen.