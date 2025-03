Der ADAC betrachtet die Idee einer EU-weiten Anerkennung von Führerschein-Maßnahmen grundsätzlich als einen sinnvollen Schritt zur Durchsetzung von mehr Verkehrssicherheit. Das Ziel sei es, schwerwiegende Verkehrsdelikte, die zum Entzug der Fahrerlaubnis führten, auch über Ländergrenzen hinweg nachverfolgen zu können, heißt in einer Mitteilung des Automobilclubs. Aus Sicht des ADAC hätte das "eine verkehrserzieherische Wirkung". Vertreter des Europaparlaments und der EU-Mitgliedstaaten hatten sich am Dienstag auf EU-weite Fahrverbote bei schweren Vergehen geeinigt, darunter übermäßiges Rasen, Alkohol am Steuer oder Unfälle mit Todesfolge.