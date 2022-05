Ein Sprecher der AfD sagte der Zeitung "Die Welt", die Argumentation der Richter sei nicht nachvollziehbar. Das zeige sich auch daran, dass die Urteilsbegründung so lange gedauert habe. Die Einstufung als Verdachtsfall sei "in jeder Hinsicht ungerechtfertigt". Deshalb werde sich die AfD mit allen Mitteln dagegen wehren werde.



Der Sprecher erklärte: "Wir gehen fest davon aus, dass uns die nächsthöhere Instanz in dieser Hinsicht recht geben wird." Zuständig ist dann das Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen in Münster.