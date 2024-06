Was die rechtsextremen Wahlerfolge in Europa insgesamt angehe, fürchtet der Ifo-Präsident, dass dadurch das gemeinsame Handeln der EU in der Verteidigungs-, der Migrations- oder der Handelspolitik untergraben werden könnte, auch wenn die EU hier bislang nur sehr begrenzte Erfolge vorzuweisen habe. Durch die hohe Verschuldung in Frankreich und Italien geht Fuest zudem von Verschärfungen in der Schuldenpolitik aus.