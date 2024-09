So schreibt etwa das BSW im Wahlprogramm für Thüringen : "[…] wenden uns aber gleichzeitig gegen Asylmissbrauch und unkontrollierte Einwanderung in die Sozialsysteme". Die AfD schreibt in ihrem Wahlprogramm zum gleichen Thema: "Die Thüringer AfD hingegen will alle rechtlich bestehenden Möglichkeiten nutzen, um Sozialmigration nach Thüringen so unattraktiv wie möglich zu machen."

Auch beim "zweiten Topthema in Deutschland kommen AfD und BSW in keinen Streit", sagte Jäger. In der Klima- und Energiepolitik wollen dem Politikwissenschaftler zufolge beide Parteien nicht viel tun. Das BSW will etwa die Entscheidung über den Bau neuer Windkraftanlagen in Thüringen den Kommunen überlassen. Die AfD will dort den Ausbau weitestgehend stoppen.