Welche Ziele will die AfD künftig verfolgen? Und vor allem mit wem? Auf diese Fragen will die Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, bei ihrem 13. Bundesparteitag in Riesa Antworten finden. Der derzeitige Bundessprecher Tino Chrupalla will sich erneut an die Spitze wählen lassen. Bisher gibt es nur einen Gegenkandidaten, den brandenburgischen Bundestagsabgeordneten Norbert Kleinwächter. Falls Chrupalla wiedergewählt wird, könnte es sein, dass er auch weiterhin die Partei allein führt.