Debatte über Europapolitik AfD beendet Bundesparteitag im Streit

Die AfD hat ihren Bundesparteitag in Riesa am späten Sonntagnachmittag nach heftigem Streit über eine Europa-Resolution vorzeitig beendet. Rund 55 Prozent der Delegierten stimmten für einen entsprechenden Antrag.



Zahlreiche inhaltliche Anträge wurden nicht mehr behandelt. Unter anderem sollten die Delegierten eine Resolution zum Ukraine-Krieg verabschieden, außerdem gab es Anträge für den Aufbau AfD-freundlicher Medien. Auch die von Höcke angestrebte Kommission für eine Strukturreform in der Partei wurde nicht mehr behandelt.