In Magdeburg treffen sich an diesem und dem kommenden Wochenende die Delegierten, um ihre Europawahlversammlung fortzusetzen. Am Samstag hatten sie den sächsischen Europaabgeordneten Maximilian Krah zum Spitzenkandidaten gewählt. Auf Platz zwei landete der bayerische Bundestagsabgeordnete Petr Bystron. Der Thüringer AfD-Landtagsabgeordnete René Aust wurde mit 67,8 Prozent auf Listenplatz drei gewählt. Die europäische Zivilisation sei in Gefahr durch Masseneinwanderung, sagte er in seiner Bewerbungsrede.