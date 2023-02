AfD-Chef Tino Chrupalla und der Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré haben mit prorussischen Aktionen Kritik auf sich gezogen – auch aus der eigenen Partei. Chrupalla ehrte am Gedenktag zum Sieg der Roten Armee gegen die deutschen Truppen im damaligen Stalingrad Sowjetsoldaten. Dazu legte er gemeinsam mit dem russischen Botschafter Sergej Netschajew Kränze an der Gedenkstätte Seelower Höhen in Brandenburg nieder. In sozialen Netzwerken kritisierten auch Anhänger der AfD, Chrupalla biedere sich den Russen an.