Spaniel selbst teilte mit, dass er darüber bisher vom Landesvorstand weder informiert noch dazu befragt worden sei. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN und der Badischen Zeitung ist der Anlass für die Prüfung ein parteiinterner Brief Spaniels, in dem er Alice Weidel, die derzeitige Landeschefin in Baden-Württemberg und Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, kritisierte. In dem Schreiben ging es um Weidels Umgang mit illegalen Spenden aus der Schweiz.