Extremismus AfD will "Freie Sachsen" auf Unvereinbarkeitsliste setzen

Die vom sächsischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Kleinpartei "Freie Sachsen" sollen auf die Unvereinbarkeitsliste der AfD gesetzt werden. Sie mobilisiert immer wieder Proteste gegen die Corona-Politik. Mit dem Beschluss will sich die AfD vom Rechtsextremismus distanzieren. Doch es gibt in der Partei bereits Kritik an der Liste.