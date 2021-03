Die Gewerkschaft der Polizei in Thüringen wird demnächst eine E-Mail verschicken. Und zwar an einen Landtagsabgeordneten. Der sei Mitglied in der AfD und auch Mitglied in der Gewerkschaft, erklärt Kai Christ, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Thüringen. In der Mail solle der Parlamentarier aufgefordert werden, aus der Gewerkschaft auszutreten. Denn in Zukunft wolle man klare Kante zeigen: AfD-Mitglieder seien nicht willkommen. "Es muss jedes Mitglied und wer bei uns Mitglied werden möchte, damit rechnen, wenn er sich als Mitglied der AfD outet, dass er aus der GdP ausgeschlossen wird. Oder eben aufgefordert wird, die GdP zu verlassen. Bestenfalls verlässt er diese Partei und bleibt bei der GdP. Das wäre uns am liebsten", erklärt Christ.



An wen der Brief geht, einen Namen, will GdP-Landeschef Kai Christ nicht verraten. Doch es dürfte sich um Torsten Czuppon handeln, einen AfD-Rechtsaußen. Czuppon habe vor drei Jahren bei einem Polizeiseminar in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald mit einem Thor-Steinar-T-Shirt provoziert, so berichteten damals Teilnehmer.