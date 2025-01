Seit Jahresbeginn sind bereits mehr als sieben Millionen Euro an Großspenden an sieben Parteien geflossen, wie aus der Bundestags-Übersicht hervorgeht. Allein an die CDU gingen demnach 21 Großspenden über zusammen fast 2,5 Millionen Euro. Die FDP erhielt rund 1,5 Millionen Euro. Die CSU bekam 772.000 Euro, die SPD 740.000 Euro. An die Grünen gingen 240.000 Euro und an die Freien Wähler 52.000 Euro.