Die AfD ist in Schleswig-Holstein aus dem Landtag geflogen, hat Stimmenverluste bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Saarland erlitten und auch bei der Kommunalwahl in Sachsen weniger erreicht, als erhofft…

Dadurch verliert die AfD an Einfluss und es werden auch weniger Posten zu vergeben sein. Und um den geringer werdenden Rest der Posten ringen nun die Leute, die auch vorher im Rechtsaußen-Lager nichts geworden sind. Also es kommen jetzt auch viele Hasardeure zum Zug, die eigentlich eher mit ihren Wutbürger-Inszenierungen von sich reden machen, anstatt sich politisch vernünftig zu verkaufen – zum Schaden der Gesamtpartei.

Es macht sich mehr oder weniger in den ganzen westdeutschen Landesverbänden Panik breit, weil dieser Abwärtstrend ja auch eine Spirale in Gang setzt, der man begegnen muss. Weil sie merken, dass diejenigen, die früher die Partei mitgetragen haben, ihnen nun in Scharen davonlaufen. Das heißt, die sind in einigen Ländern, gerade in großen Flächenländern wie Nordrhein-Westfalen gar nicht mehr kampagnenfähig. Dafür fehlt Personal und die Möglichkeiten, und dazu kommt eben ein immer größerer Streit innerparteilich.