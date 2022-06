Empörte Reaktionen im AfD-Chat

Entsprechend groß fiel die Aufregung über dessen Text in der AfD-Chatgruppe aus, die aus mehreren Hundert AfD-Funktionären und Mandatsträgern besteht. "Schön, dass man mal von einem Beteiligten in aller Offenheit erfährt, was da so geplant war mit Herrn Höcke", schrieb einer der Chat-Teilnehmer. "Derselbe Höcke, der im Interview sagte, dass er jetzt noch keine Einerspitze wolle, weil das die Partei zerreißen würde. Man muss halt erst noch einen Teil der Partei ausschwitzen, bevor man dann voll durchziehen kann, gell?"

Ein anderer Funktionär teilte mit: "Herr Tillschneider bestätigt mit seinem Text, was ohnehin jedem vernunftbegabten Delegierten in Riesa klar gewesen ist. Herrn Höckes gebetsmühlenartige Beschwörungen von Einigkeit sind pure Heuchelei. Offensichtlich 'historisiert' sich die Notwenigkeit für Einigkeit immer genau dann, wenn er und seine Adlaten meinen, am Drücker zu sein." Er hoffe, so der Chatteilnehmer, "dass Tino Chrupalla und Alice Weidel nun sehr genau verstanden haben, was sie von Herrn Höcke erwarten" dürften.

Die neue AfD Doppelspitze Tino Chrupalla und Alice Weidel. Bildrechte: dpa

AfD-Statements

Mehrere AfD-Bundestagsabgeordnete haben MDR THÜRINGEN die Echtheit der Chat-Nachrichten bestätigt. Ein Abgeordneter, der anonym bleiben möchte, teilte auf Anfrage mit: "Dass Tillschneider in seiner grenzenlosen Wut über den unvorhergesehenen Ablauf am Parteitag mit der Wahrheit offen um die Ecke kommt, ist interessant, aber sehr gut. Nun wissen wir, dass das, was uns seitens der Parteiführung als 'Basisdemokratie' versprochen wird, zumindest ganz oben bloße Makulatur ist." Nur Chrupalla und Weidel hätten "einen solchen Deal" abschließen können, "sonst niemand".