Der Vorsitzende der JA Sachsen, Lennard Scharpe, sagte, geplant sei, die neue Jugendorganisation stärker in die AfD zu integrieren. Damit sei die Jugendorganisation stärker – so wörtlich – "vor der Willkür des Innenministeriums geschützt". Die Zusammenarbeit mit der Partei werde sich durch diesen Schritt vereinfachen.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte den Verein "Junge Alternative" bereits 2023 als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" eingestuft. Eine Klage der JA dagegen wies das Verwaltungsgericht Köln zurück. In seiner Begründung führte das Gericht aus, die JA halte an einem "völkisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff" fest. Eine zentrale politische Vorstellung der JA sei der "Erhalt des deutschen Volkes in seinem ethnischen Bestand". Dies stelle einen Verstoß gegen die Menschenwürde dar.